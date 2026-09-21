Описание товара Корпус Thermaltake View 380 TG ARGB черный (CA-1Z2-00M1WN-00)

Компьютерный корпус Thermaltake View 300 MX без Б/П Корпус с двумя сменными передними панелями - одна из закаленного стекла, а другая из метала с перфорацией в виде логотипов компании. Для эффективного охлаждения всех комплектующих вашего ПК, View 300 MX с завода комплектуется двумя предустановленными 200-мм ARGB ШИМ вентиляторами спереди и одним 120-мм ARGB ШИМ вентилятором сзади. Выберайте свой стиль! Корпус View 300 MX Mid-Tower призван вывести полюбившуюся линейку View на новый уровень. С завода комплектуется двумя сменными передними панелями, одна из закаленного стекла, а другая из метала с перфорацией в виде логотипов компании. Для красивого и эффективного охлаждения начинки вашего компьютера в корпусе уже установлены 200-мм ARGB ШИМ вентиляторы спереди и одним 120-мм ARGB ШИМ вентилятором сзади. Кроме того, View 300 MX имеет поворотные слоты PCI-E, съемные фильтрующие элементы, съемный кожух БП, поддержку мат. платы с форм-фактором E-ATX (12" x 13") и радиаторов размером до 360-мм спереди, сверху и со стороны мат. платы.. Благодаря таким достоинствам, View 300 MX становится отличным выбором, чтобы сделать вашу следующую сборку эпичной, высокопроизводительной и уникальной. Два предустановленныв вентилятора спереди и один сзади Для красивого и эффективного охлаждения начинки вашего компьютера в корпусе уже установлены 200-мм ARGB вентиляторы спереди и одним 120-мм ARGB вентилятором сзади. Благодаря ШИМ управлению, скорость вращения вентиляторов будет меняться в зависимости от температуры, это значит, что при низкой нагрузке уровень шума будет минимальным. Подсветкой же можно управлять при помощи встроенного контроллера с физической кнопкой, нажимай которую, можно выбрать желаемый световой профиль, либо переключится на управление контроллером материнской платы. Выберите панель из закаленного стекла или перфорированной стали с логотипом TT В комплект поставки входят две передние панели: одна из закаленного стекла, обеспечивающая превосходный внешний вид, а другая - из перфорированной стали с вырезами под логотип TT для лучшего воздушного потока. Выберите именно тот вариант, который подойдет вашему стилю или назначению ПК. Запатентованные поворотные слоты PCI-E Запатентованные поворотные слоты PCI-E позволяют устанавливать видеокарту вертикально. Такая конструкция, по сравнению с более традиционным подходом 7+2, практически не ограничивает толщину видеокарты. *Входящий в комплект нижний кронштейн для видеокарты поддерживает только кабели-удлинители (райзеры) с прямым интерфейсом PCI-Е. Отличная фильтрация от пыли Справа, сверху и снизу расположены фильтрующие элементы, обеспечивающие отличную защиту от грязи и пыли, которые легко снимаются для очистки. Мощный воздушный поток и великолепное охлаждение Благодаря двум предустановленным 200-мм вентиляторам спереди и одному 120-мм вентилятору сзади, мы смогли убедиться, что View 300 MX обеспечивает потрясающую эффективность охлаждения, благодаря чему внутренняя температура остается низкой и стабильной в любое время. Синхронизация подсветки с материнской платой Возможность управления подсветкой силами материнских плат, поддерживающих технологии ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и AsRock Polychrome. Для реализации данной опции на материнской плате должен быть интерфейс для подключения светодиодных лент на светодиодах адресного типа с напряжением питания 5В. Управление подсветкой в этом случае осуществляется через фирменное программное обеспечение для соответствующей материнской платы. Поддержка установки охлаждения Поддержка СВО: Спереди: 120/140/240/280/360мм; Сверху: 120/140/240/280/360мм; Боковое: 120/240/360мм; Сзади: 120мм Поддержка установки вентиляторов: Спереди: 3*120/3*140/2*200мм; Сверху: 3*120/2*140/1*200мм; Боковое: 3*120мм; Сзади: 1*120мм