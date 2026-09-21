Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00)
Thermaltake CTE E550 TG - это панорамный корпус с тремя панелями из кристально чистого закаленного стекла которые окружают всю начинку вашего компьютера. Благодаря этому, удаётся получить эффект как у корпусов с открытой структурой. Созданный для демонстрации всех прелестей вашего компьютера, двухкамерный корпус формата mid-tower CTE E550 TG имеет три панели из закаленного стекла и поддерживающий материнские платы со скрытыми разъёмами. Установка видеокарты предусмотрена в трёх положениях, для максимальной персонализации конкретной сборки. Можно установить радиатор для системы жидкостного охлаждения длиной до 420мм с правой стороны от материнской платы и девять вентиляторов размером 120мм или шесть, но размером 140мм. Благодаря элегантному внешнему виду продуманному внутреннему дизайну, CTE E550 TG предоставляет пользователям максимальную свободу действий при создании индивидуальной конфигурации.
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Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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