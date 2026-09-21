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Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00)

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Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714954
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270 х 558.5 х 513 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
443
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х62х35
Вес, кг.
16.5

Описание товара Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00)

Корпус Thermaltake — это стильный и функциональный выбор для ценителей высококачественных комплектующих и стильного дизайна. Выполненный из прочной стали с акцентами из стекла, этот корпус предлагает идеальное сочетание прочности и утончённости. Бежевый цвет добавляет уникальный штрих, выделяя корпус среди традиционных цветов, а передняя дверь придаёт устройству элегантный внешний вид и обеспечивает лёгкий доступ к внутреннему пространству. Окно на боковой стенке позволяет не просто оценить эстетику сборки, но и облегчает контроль за состоянием компонентов. С его форм-фактором Midi-Tower, корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя широкий выбор конфигураций для вашего ПК. Максимальная длина видеокарты составляет внушительные 443 мм, что позволяет задуматься о мощных видеокартах для серьёзных игровых систем или графических станций. С блоком питания, монтируемым в нижней части, достигается отличный баланс и циркуляция воздуха для охлаждения системы. Внутри предусмотрено два 2,5-дюймовых и два 3,5-дюймовых отсека для установки накопителей, что делает его универсальным инструментом для адаптации под разные нужды в хранении данных. Максимальная высота процессорного кулера составляет 166 мм, обеспечивая совместимость с большинством популярных моделей на рынке. Thermaltake оснастила корпус шестью встроенными вентиляторами: три 120 мм и три 140 мм, обеспечивая отличную вентиляцию и эффективное охлаждение компонентов даже под серьёзной нагрузкой. При весе 14,5 кг, этот корпус сочетает в себе прочность и премиальные материалы, что делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся создать мощную и эстетически привлекательную систему.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270 х 558.5 х 513 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
443
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake — это стильный и функциональный выбор для ценителей высококачественных комплектующих и стильного дизайна. Выполненный из прочной стали с акцентами из стекла, этот корпус предлагает идеальное сочетание прочности и утончённости. Бежевый цвет добавляет уникальный штрих, выделяя корпус среди традиционных цветов, а передняя дверь придаёт устройству элегантный внешний вид и обеспечивает лёгкий доступ к внутреннему пространству. Окно на боковой стенке позволяет не просто оценить эстетику сборки, но и облегчает контроль за состоянием компонентов. С его форм-фактором Midi-Tower, корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя широкий выбор конфигураций для вашего ПК. Максимальная длина видеокарты составляет внушительные 443 мм, что позволяет задуматься о мощных видеокартах для серьёзных игровых систем или графических станций. С блоком питания, монтируемым в нижней части, достигается отличный баланс и циркуляция воздуха для охлаждения системы. Внутри предусмотрено два 2,5-дюймовых и два 3,5-дюймовых отсека для установки накопителей, что делает его универсальным инструментом для адаптации под разные нужды в хранении данных. Максимальная высота процессорного кулера составляет 166 мм, обеспечивая совместимость с большинством популярных моделей на рынке. Thermaltake оснастила корпус шестью встроенными вентиляторами: три 120 мм и три 140 мм, обеспечивая отличную вентиляцию и эффективное охлаждение компонентов даже под серьёзной нагрузкой. При весе 14,5 кг, этот корпус сочетает в себе прочность и премиальные материалы, что делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся создать мощную и эстетически привлекательную систему.
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Отзывы


Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00) - этот товар вы можете купить по цене 16290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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