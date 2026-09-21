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Корпус Thermaltake AX500 черный (CA-11D-00F1WN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake AX500 черный (CA-11D-00F1WN-00)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714952
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х64х36
Вес, кг.
18.34

Описание товара Корпус Thermaltake AX500 черный (CA-11D-00F1WN-00)

Корпус Thermaltake AX500 черный (CA-11D-00F1WN-00)

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake AX500 черный (CA-11D-00F1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake AX500 черный (CA-11D-00F1WN-00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake AX500 черный (CA-11D-00F1WN-00) - стоимость товара 13310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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