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Корпус Montech King 95 Pro черный (KING 95 PRO) купить с доставкой в Москве
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Корпус Montech King 95 Pro черный (KING 95 PRO)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714934
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х39
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech King 95 Pro черный (KING 95 PRO)

Корпус Montech King 95 Pro черный (KING 95 PRO)

Отзывы о товаре Корпус Montech King 95 Pro черный (KING 95 PRO)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Montech King 95 Pro черный (KING 95 PRO)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Montech King 95 Pro черный (KING 95 PRO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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