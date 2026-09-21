Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714932
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
300x442x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, металл
Места для доп. вентиляторов
на боковой панели: 2x120 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2х140 мм, на нижней панели: 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
Audio (микрофон + наушники), 2 x USB 3.0, USB Type C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х39
Вес, кг.
7
Описание товара Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)
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Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
300x442x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, металл
Места для доп. вентиляторов
на боковой панели: 2x120 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2х140 мм, на нижней панели: 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
Audio (микрофон + наушники), 2 x USB 3.0, USB Type C
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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