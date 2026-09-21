Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK)
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK)
Корпус MONTECH – это стильное и функциональное решение для создания мощной системы. Выполненный в классическом черном цвете, он отличается современным дизайном и высоким качеством сборки. Корпус типоразмера Midi-Tower обеспечивает отличную совместимость с различными системными платами, поддерживая форм-факторы mini-ITX, ATX и mATX. Оборудованный тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм с поддержкой ARGB-подсветки, корпус MONTECH обеспечивает эффективное охлаждение и яркие визуальные эффекты. Благодаря возможности установки видеокарты длиной до 420 мм и процессорного кулера высотой до 175 мм, корпус подходит для сборки высокопроизводительных систем. Внутреннее пространство корпуса рационально организовано для удобства установки и подключения компонентов. Он предлагает четыре внутренних отсека 2,5 дюйма и два отсека 3,5 дюйма, что делает его идеальным выбором для пользователей, нуждающихся в большом объеме памяти. Корпус также имеет семь слотов расширения, позволяющих устанавливать дополнительные платы для максимальной производительности и расширяемости. Нижнее расположение блока питания способствует лучшей организации кабелей и улучшает внешний вид системы. Сделанный из прочных материалов, таких как пластик и сталь, корпус MONTECH оснащен боковым окном, что позволяет демонстрировать внутренности системы и создает дополнительный акцент на стильной ARGB-подсветке. Это идеальное решение для геймеров и энтузиастов, ищущих надежный и эстетически привлекательный корпус для своих компьютерных сборок.
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