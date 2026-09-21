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Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) купить с доставкой в Москве
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Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK)

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Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 1
Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 2
Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 3
Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 4
Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 5
Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 6
Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 7
Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 1
  • Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 2
  • Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 3
  • Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 4
  • Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 5
  • Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 6
  • Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 7
  • Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714929
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240 x 480 x 480 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х33
Вес, кг.
8

Описание товара Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK)

Корпус MONTECH – это стильное и функциональное решение для создания мощной системы. Выполненный в классическом черном цвете, он отличается современным дизайном и высоким качеством сборки. Корпус типоразмера Midi-Tower обеспечивает отличную совместимость с различными системными платами, поддерживая форм-факторы mini-ITX, ATX и mATX. Оборудованный тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм с поддержкой ARGB-подсветки, корпус MONTECH обеспечивает эффективное охлаждение и яркие визуальные эффекты. Благодаря возможности установки видеокарты длиной до 420 мм и процессорного кулера высотой до 175 мм, корпус подходит для сборки высокопроизводительных систем. Внутреннее пространство корпуса рационально организовано для удобства установки и подключения компонентов. Он предлагает четыре внутренних отсека 2,5 дюйма и два отсека 3,5 дюйма, что делает его идеальным выбором для пользователей, нуждающихся в большом объеме памяти. Корпус также имеет семь слотов расширения, позволяющих устанавливать дополнительные платы для максимальной производительности и расширяемости. Нижнее расположение блока питания способствует лучшей организации кабелей и улучшает внешний вид системы. Сделанный из прочных материалов, таких как пластик и сталь, корпус MONTECH оснащен боковым окном, что позволяет демонстрировать внутренности системы и создает дополнительный акцент на стильной ARGB-подсветке. Это идеальное решение для геймеров и энтузиастов, ищущих надежный и эстетически привлекательный корпус для своих компьютерных сборок.

Отзывы о товаре Корпус Montech HS02 Pro черный (HS02 PRO BLACK)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240 x 480 x 480 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MONTECH – это стильное и функциональное решение для создания мощной системы. Выполненный в классическом черном цвете, он отличается современным дизайном и высоким качеством сборки. Корпус типоразмера Midi-Tower обеспечивает отличную совместимость с различными системными платами, поддерживая форм-факторы mini-ITX, ATX и mATX. Оборудованный тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм с поддержкой ARGB-подсветки, корпус MONTECH обеспечивает эффективное охлаждение и яркие визуальные эффекты. Благодаря возможности установки видеокарты длиной до 420 мм и процессорного кулера высотой до 175 мм, корпус подходит для сборки высокопроизводительных систем. Внутреннее пространство корпуса рационально организовано для удобства установки и подключения компонентов. Он предлагает четыре внутренних отсека 2,5 дюйма и два отсека 3,5 дюйма, что делает его идеальным выбором для пользователей, нуждающихся в большом объеме памяти. Корпус также имеет семь слотов расширения, позволяющих устанавливать дополнительные платы для максимальной производительности и расширяемости. Нижнее расположение блока питания способствует лучшей организации кабелей и улучшает внешний вид системы. Сделанный из прочных материалов, таких как пластик и сталь, корпус MONTECH оснащен боковым окном, что позволяет демонстрировать внутренности системы и создает дополнительный акцент на стильной ARGB-подсветке. Это идеальное решение для геймеров и энтузиастов, ищущих надежный и эстетически привлекательный корпус для своих компьютерных сборок.
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Отзывы


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