Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE)
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE)
Корпус MONTECH — это стильное и функциональное решение для сборки мощного игрового или рабочего ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, он идеально подойдет для создания чистого и современного облика вашего компьютера. Этот Midi-Tower корпус совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает большую гибкость при сборке. Внутри корпуса предусмотрено пространство для установки видеокарт длиной до 420 мм, а также процессорных кулеров высотой до 175 мм, что позволяет использовать передовые комплектующие без ограничений. Монтаж системы охлаждения также упрощен благодаря трем предустановленным 120 мм вентиляторам, которые обеспечат эффективное охлаждение компонентов. Поддержка RGB-подсветки добавляет стильный акцент, позволяющий настраивать освещение по вашему вкусу и подстраивать его под общую эстетику вашего сетапа. Корпус оборудован верхним расположением блока питания, что помогает оптимизировать распределение пространства и улучшить вентиляцию. Внешняя боковая панель имеет окно, через которое можно любоваться внутренними компонентами, не снимая крышку. Для хранения данных предусмотрено 4 внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и 2 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет оптимально организовать пространство для всех ваших файлов и программ. С семью слотами расширения вы сможете установить все необходимые компоненты и улучшить производительность вашего ПК. Корпус MONTECH — это идеальный вариант для пользователей, ценящих стиль, качество и функциональность.
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