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Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) купить с доставкой в Москве
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Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE)

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Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 1
Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 2
Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 3
Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 4
Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 5
Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 6
Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 1
  • Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 2
  • Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 3
  • Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 4
  • Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 5
  • Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 6
  • Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714925
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240 х 480 х 480 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 3x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х33
Вес, кг.
8

Описание товара Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE)

Корпус MONTECH — это стильное и функциональное решение для сборки мощного игрового или рабочего ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, он идеально подойдет для создания чистого и современного облика вашего компьютера. Этот Midi-Tower корпус совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает большую гибкость при сборке. Внутри корпуса предусмотрено пространство для установки видеокарт длиной до 420 мм, а также процессорных кулеров высотой до 175 мм, что позволяет использовать передовые комплектующие без ограничений. Монтаж системы охлаждения также упрощен благодаря трем предустановленным 120 мм вентиляторам, которые обеспечат эффективное охлаждение компонентов. Поддержка RGB-подсветки добавляет стильный акцент, позволяющий настраивать освещение по вашему вкусу и подстраивать его под общую эстетику вашего сетапа. Корпус оборудован верхним расположением блока питания, что помогает оптимизировать распределение пространства и улучшить вентиляцию. Внешняя боковая панель имеет окно, через которое можно любоваться внутренними компонентами, не снимая крышку. Для хранения данных предусмотрено 4 внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и 2 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет оптимально организовать пространство для всех ваших файлов и программ. С семью слотами расширения вы сможете установить все необходимые компоненты и улучшить производительность вашего ПК. Корпус MONTECH — это идеальный вариант для пользователей, ценящих стиль, качество и функциональность.

Отзывы о товаре Корпус Montech HS01 Pro белый (HS01 PRO WHITE)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240 х 480 х 480 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 3x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MONTECH — это стильное и функциональное решение для сборки мощного игрового или рабочего ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, он идеально подойдет для создания чистого и современного облика вашего компьютера. Этот Midi-Tower корпус совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает большую гибкость при сборке. Внутри корпуса предусмотрено пространство для установки видеокарт длиной до 420 мм, а также процессорных кулеров высотой до 175 мм, что позволяет использовать передовые комплектующие без ограничений. Монтаж системы охлаждения также упрощен благодаря трем предустановленным 120 мм вентиляторам, которые обеспечат эффективное охлаждение компонентов. Поддержка RGB-подсветки добавляет стильный акцент, позволяющий настраивать освещение по вашему вкусу и подстраивать его под общую эстетику вашего сетапа. Корпус оборудован верхним расположением блока питания, что помогает оптимизировать распределение пространства и улучшить вентиляцию. Внешняя боковая панель имеет окно, через которое можно любоваться внутренними компонентами, не снимая крышку. Для хранения данных предусмотрено 4 внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и 2 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет оптимально организовать пространство для всех ваших файлов и программ. С семью слотами расширения вы сможете установить все необходимые компоненты и улучшить производительность вашего ПК. Корпус MONTECH — это идеальный вариант для пользователей, ценящих стиль, качество и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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