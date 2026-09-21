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Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) купить с доставкой в Москве
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Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE)

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Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 1
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 2
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 3
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 4
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 5
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 6
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 7
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 8
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 9
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 10
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 11
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 12
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 13
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 14
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 15
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 16
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 17
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 18
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 19
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 20
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 21
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 22
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 23
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 24
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 25
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 26
Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 1
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 2
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 3
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 4
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 5
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 6
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 7
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 8
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 9
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 10
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 11
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 12
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 13
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 14
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 15
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 16
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 17
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 18
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 19
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 20
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 21
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 22
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 23
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 24
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 25
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 26
  • Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714916
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x425x405 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
6 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
Audio (микрофон + наушники)1 x USB 2.02 x USB 3.0
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х28
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE)

Корпус MONTECH представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, он сочетает в себе прочность и эстетичность благодаря использованию качественных материалов: стали, пластика и стекла. Миниатюрный форм-фактор Mini-Tower позволяет удобно разместить корпус в любых условиях, сохраняя при этом отличную вентиляцию и легкость доступа к компонентам. Особенность этого корпуса — наличие бокового окна из закаленного стекла, которое придает сборке не только современный внешний вид, но и дает возможность любоваться внутренними компонентами. При этом корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 161 мм и видеокарты длиной до 330 мм, что позволяет разместить мощные компоненты даже в таком компактном форм-факторе. В корпусе предусмотрены 4 слота расширения, обеспечивающие гибкость конфигурации и возможность подключения различных дополнительных устройств. Он способен вместить до двух 3.5-дюймовых и двух 2.5-дюймовых накопителей, что позволяет гибко выбирать и менять конфигурации хранилища. Блок питания здесь располагается в нижней части, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощает организацию внутреннего пространства. Совместимость с платами формата mini-ITX и mATX делает этот корпус универсальным решением как для компактных, так и для более производительных сборок. При отсутствии встроенного кард-ридера корпус сохраняет минималистичный вид и является отличным выбором для пользователей, ценящих эффективное использование пространства и современный дизайн. Вес корпуса составляет 6 кг, что делает его достаточно легким для переноски и установки. Бренд Montech гарантирует надежность и качество, подтвержденные опытом и положительными отзывами пользователей.

Отзывы о товаре Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x425x405 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
6 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
Audio (микрофон + наушники)1 x USB 2.02 x USB 3.0
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MONTECH представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, он сочетает в себе прочность и эстетичность благодаря использованию качественных материалов: стали, пластика и стекла. Миниатюрный форм-фактор Mini-Tower позволяет удобно разместить корпус в любых условиях, сохраняя при этом отличную вентиляцию и легкость доступа к компонентам. Особенность этого корпуса — наличие бокового окна из закаленного стекла, которое придает сборке не только современный внешний вид, но и дает возможность любоваться внутренними компонентами. При этом корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 161 мм и видеокарты длиной до 330 мм, что позволяет разместить мощные компоненты даже в таком компактном форм-факторе. В корпусе предусмотрены 4 слота расширения, обеспечивающие гибкость конфигурации и возможность подключения различных дополнительных устройств. Он способен вместить до двух 3.5-дюймовых и двух 2.5-дюймовых накопителей, что позволяет гибко выбирать и менять конфигурации хранилища. Блок питания здесь располагается в нижней части, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощает организацию внутреннего пространства. Совместимость с платами формата mini-ITX и mATX делает этот корпус универсальным решением как для компактных, так и для более производительных сборок. При отсутствии встроенного кард-ридера корпус сохраняет минималистичный вид и является отличным выбором для пользователей, ценящих эффективное использование пространства и современный дизайн. Вес корпуса составляет 6 кг, что делает его достаточно легким для переноски и установки. Бренд Montech гарантирует надежность и качество, подтвержденные опытом и положительными отзывами пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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