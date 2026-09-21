Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0)
Корпус Lian-Li — это элегантное и функциональное решение для тех, кто ищет высококачественный Full-Tower корпус. Изготовленный из прочной стали и закаленного стекла, этот корпус сочетает в себе надежность и стильный внешний вид. Чёрный цвет корпуса придаёт ему сдержанную элегантность, идеально дополняемую боковой стенкой с окном, которое позволяет любоваться внутренними компонентами ПК. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для большинства пользователей. Внутреннее пространство корпуса достаточно вместительное: он поддерживает процессорные кулеры высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 380 мм. Для эффективного хранения данных предусмотрены три внутренних отсека формата 2,5 дюйма и два — 3,5 дюйма. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает низкий центр тяжести и улучшает терморегуляцию. Встроенные вентиляторы, включая два 120 мм, два 140 мм и три 140 мм, обеспечивают отличное охлаждение даже при высокой нагрузке. Регулируемая ARGB подсветка добавляет яркости и помогает создать уникальную атмосферу внутри корпуса. Семи слотов расширения достаточно для установки множества дополнительных карт, а продуманная система управления кабелями помогает поддерживать порядок внутри. Корпус Lian-Li — это идеальный выбор для энтузиастов, ищущих гармоничное сочетание функциональности и дизайна.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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