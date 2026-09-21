Корпус Lian-Li Lancool 216 белый (G99.LAN216RW.10R)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714910
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х51х28
Вес, кг.
4.5
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 216 белый (G99.LAN216RW.10R)
Корпус Lian-Li Lancool 216 белый (G99.LAN216RW.10R)
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Корпус Lian-Li Lancool 216 белый (G99.LAN216RW.10R)
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Корпус Lian-Li Lancool 216 белый (G99.LAN216RW.10R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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