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Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) купить с доставкой в Москве
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Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R)

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Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 1
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 2
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 3
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 4
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 5
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 6
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 7
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 8
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 9
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 10
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 11
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 12
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 13
Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 1
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 2
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 3
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 4
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 5
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 6
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 7
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 8
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 9
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 10
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 11
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 12
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 13
  • Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714903
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
194 x 306 x 443 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
415
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х26
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R)

Корпус LIAN LI A3-mATX [G99.A3W.R0] с дизайном в белом цвете соответствует типоразмеру Mini-Tower и ориентирован на сборку компактного, но мощного игрового компьютера. Благодаря длине 443 мм устройство вмещает видеоадаптеры с длиной до 415 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм. Особенностью модели является возможность бокового размещения БП с использованием перемещаемого кронштейна. Поддерживаются БП 2 форм-факторов – ATX и SFX. Предельная длина источника питания равна 220 мм. Корпус LIAN LI A3-mATX [G99.A3W.R0] совместим с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Система отвода тепла из внутреннего пространства ПК может включать в себя до 10 опциональных вентиляторов типоразмера 120 мм. Корпус рассчитан на верхнее, боковое и нижнее размещение радиатора системы жидкостного охлаждения. Его монтажный размер ограничен 360 мм. Расположенная спереди панель ввода/вывода делает предпочтительным настольную установку ПК. Для подключения флеш-накопителей, внешних жестких дисков и других устройств используются 3 порта USB – 2 Type-A и Type-C.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
194 x 306 x 443 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
415
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI A3-mATX [G99.A3W.R0] с дизайном в белом цвете соответствует типоразмеру Mini-Tower и ориентирован на сборку компактного, но мощного игрового компьютера. Благодаря длине 443 мм устройство вмещает видеоадаптеры с длиной до 415 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм. Особенностью модели является возможность бокового размещения БП с использованием перемещаемого кронштейна. Поддерживаются БП 2 форм-факторов – ATX и SFX. Предельная длина источника питания равна 220 мм. Корпус LIAN LI A3-mATX [G99.A3W.R0] совместим с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Система отвода тепла из внутреннего пространства ПК может включать в себя до 10 опциональных вентиляторов типоразмера 120 мм. Корпус рассчитан на верхнее, боковое и нижнее размещение радиатора системы жидкостного охлаждения. Его монтажный размер ограничен 360 мм. Расположенная спереди панель ввода/вывода делает предпочтительным настольную установку ПК. Для подключения флеш-накопителей, внешних жестких дисков и других устройств используются 3 порта USB – 2 Type-A и Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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