Корпус Formula Crystal E1 черный (CRYSTAL E1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714884
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 485 x 413 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х48х27
Вес, кг.
4.2
Описание товара Корпус Formula Crystal E1 черный (CRYSTAL E1)
Серия Crystal E1 предлагает элегантный панорамный дизайн из стекла на 270° с гибкими вариантами для разных стилей сборки — от базовой версии без вентиляторов до моделей Cosmic и Floe с ARGB-подсветкой. Благодаря современным интерфейсам, встроенной панели Switch Display и поддержке высокопроизводительных компонентов она сочетает стиль и функциональность для любых энтузиастов ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702 (FL-702-FZ450-U32)
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКорпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитКорпус Zalman Z1 Iceberg white
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитКорпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитКорпус Zalman S3 Tempered Glass Window Black
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитКорпус Zalman S5 White
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный (S3 BLACK)
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитКорпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 485 x 413 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Серия Crystal E1 предлагает элегантный панорамный дизайн из стекла на 270° с гибкими вариантами для разных стилей сборки — от базовой версии без вентиляторов до моделей Cosmic и Floe с ARGB-подсветкой. Благодаря современным интерфейсам, встроенной панели Switch Display и поддержке высокопроизводительных компонентов она сочетает стиль и функциональность для любых энтузиастов ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Formula Crystal E1 черный (CRYSTAL E1) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal E1 черный (CRYSTAL E1)