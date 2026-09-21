Корпус Formula Crystal Z1M Plus FR черный (CRYSTAL Z1M + FR)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714878
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х30
Вес, кг.
4.48
Описание товара Корпус Formula Crystal Z1M Plus FR черный (CRYSTAL Z1M + FR)
Корпус Formula Crystal Z1M Plus FR черный (CRYSTAL Z1M + FR)
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Корпус Formula Crystal Z1M Plus FR черный (CRYSTAL Z1M + FR)
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Корпус Formula Crystal Z1M Plus FR черный (CRYSTAL Z1M + FR) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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