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Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый

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Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 1
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 2
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 3
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 4
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 5
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 6
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 7
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 8
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 9
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 1
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 2
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 3
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 4
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 5
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 6
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 7
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 8
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 9
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714857
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
432?215?483 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х29
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый

Корпус DEEPCOOL CC560 MESH V2 позволяет собрать высокопроизводительную игровую систему. Он соответствует типоразмеру Mid-Tower и поддерживает вертикальную установку плат формата Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Для охлаждения системы внутри предусмотрены 4 вентилятора размерами 120 мм с ARGB подсветкой. Левая сторона корпуса DEEPCOOL CC560 MESH V2 имеет вид окошка и сделана из закаленного стекла. Сверху установлен магнитный фильтр, который улавливает частицы пыли. Внутри достаточно места, чтобы установить AIO ? систему жидкостного охлаждения. Для твердотельных накопителей формата 2.5" предусмотрены 3 отсека, а для 3.5" ? 2 отсека. На внешней панели расположены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
432?215?483 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL CC560 MESH V2 позволяет собрать высокопроизводительную игровую систему. Он соответствует типоразмеру Mid-Tower и поддерживает вертикальную установку плат формата Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Для охлаждения системы внутри предусмотрены 4 вентилятора размерами 120 мм с ARGB подсветкой. Левая сторона корпуса DEEPCOOL CC560 MESH V2 имеет вид окошка и сделана из закаленного стекла. Сверху установлен магнитный фильтр, который улавливает частицы пыли. Внутри достаточно места, чтобы установить AIO ? систему жидкостного охлаждения. Для твердотельных накопителей формата 2.5" предусмотрены 3 отсека, а для 3.5" ? 2 отсека. На внешней панели расположены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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