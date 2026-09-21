Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK
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Характеристики
Описание товара Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK
Корпус BLOODY от A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для современных компьютерных систем. Выполненный в элегантном черном цвете и изготовленный из прочной стали и стекла, этот корпус является идеальным выбором для тех, кто ценит как производительность, так и внешний вид. Корпус относится к типоразмеру Midi-Tower и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора ATX. В верхней части корпуса предусмотрено место для блока питания мощностью до 750 Вт, что обеспечивает стабильное питание системы даже при использовании мощных комплектующих. Внутри корпуса предусмотрено три встроенных вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают оптимальное охлаждение системы. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает этот корпус, составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты может достигать впечатляющих 380 мм, что делает его совместимым с большинством современных графических решений. Корпус также предлагает 7 слотов расширения, что позволяет гибко конфигурировать систему. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймового жесткого диска. Боковая стенка корпуса выполнена из закаленного стекла, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты и настроить красивую подсветку компьютера. Вес корпуса составляет 5,6 кг, что говорит о прочности и надежности конструкции. Корпус BLOODY - это сочетание высокофункционального дизайна и передовых характеристик, идеально подходящее для сборки мощного и стильного ПК.
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