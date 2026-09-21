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Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK купить с доставкой в Москве
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Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK

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Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 1
Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 2
Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 3
Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 4
Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 5
Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 6
Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 7
Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 8
Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 4
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 5
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 6
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 7
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 8
  • Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714843
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285x368x460 мм
Максимальная длина видеокарты
445
Места для доп. вентиляторов
9 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.2 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х41х36
Вес, кг.
7.68

Описание товара Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK

Корпус A4Tech Bloody BD-CC112 позиционируется как решение для постройки игрового системного блока и предполагает установку материнской платы в вертикальном положении. Особенностью модели является наличие больших прозрачных окон из закаленного стекла на боковой и фронтальной панелях. Благодаря окнам вам удобно будет снаружи наблюдать за функционированием компонентов геймерского ПК.

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC112 черный без БП BD-CC112-BK




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285x368x460 мм
Максимальная длина видеокарты
445
Места для доп. вентиляторов
9 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.2 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус A4Tech Bloody BD-CC112 позиционируется как решение для постройки игрового системного блока и предполагает установку материнской платы в вертикальном положении. Особенностью модели является наличие больших прозрачных окон из закаленного стекла на боковой и фронтальной панелях. Благодаря окнам вам удобно будет снаружи наблюдать за функционированием компонентов геймерского ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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