Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK
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Характеристики
Описание товара Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK
Корпус BLOODY элегантно сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, идеально подходящую для сборки компактного и мощного ПК. Этот Mini-Tower корпус выполнен в классическом черном цвете, что придает ему универсальность и позволяет гармонично вписываться в любое окружение. Корпус изготовлен из высококачественной стали и оснащен стеклянной боковой панелью, которая добавляет изюминку в его внешний вид и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты вашей системы. Благодаря поддержке материнских плат форматов mini-ITX и mATX, он предоставляет достаточную гибкость для сборки системы разной сложности. Оснащенный двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, корпус BLOODY обеспечивает эффективное охлаждение компонентов, поддерживая стабильный температурный режим даже при интенсивных нагрузках. Максимальная высота процессорного кулера, которую можно установить, составляет 155 мм, что дает возможность выбрать подходящие решения для охлаждения вашего процессора. Максимальная длина видеокарты, которая может быть установлена в корпус - 320 мм, что позволяет использовать современные мощные видеокарты для игр или работы с графикой. Корпус имеет верхнее расположение блока питания, а также предлагает 4 слота для установки дополнительных карт расширений, обеспечивая гибкость в настройке системы. Для сохранения ваших данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и два для формата 3.5 дюйма, что позволяет разместить любые необходимые для работы и хранения информации жесткие диски и SSD. С весом всего 3,75 кг, корпус BLOODY легко транспортируется, что делает его отличным выбором для тех, кто любит мобильность и компактность. Эта модель корпуса идеально подходит для геймеров и энтузиастов ПК-сборки, кто ищет надежное и стильное решение для своих проектов.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, С вентилятором
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