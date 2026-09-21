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Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK купить с доставкой в Москве
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Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK

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Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK - фото 1
Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK - фото 2
Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK - фото 3
Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714836
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270 х 330 х 325 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х27
Вес, кг.
4.7

Описание товара Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK

Корпус BLOODY элегантно сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, идеально подходящую для сборки компактного и мощного ПК. Этот Mini-Tower корпус выполнен в классическом черном цвете, что придает ему универсальность и позволяет гармонично вписываться в любое окружение. Корпус изготовлен из высококачественной стали и оснащен стеклянной боковой панелью, которая добавляет изюминку в его внешний вид и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты вашей системы. Благодаря поддержке материнских плат форматов mini-ITX и mATX, он предоставляет достаточную гибкость для сборки системы разной сложности. Оснащенный двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, корпус BLOODY обеспечивает эффективное охлаждение компонентов, поддерживая стабильный температурный режим даже при интенсивных нагрузках. Максимальная высота процессорного кулера, которую можно установить, составляет 155 мм, что дает возможность выбрать подходящие решения для охлаждения вашего процессора. Максимальная длина видеокарты, которая может быть установлена в корпус - 320 мм, что позволяет использовать современные мощные видеокарты для игр или работы с графикой. Корпус имеет верхнее расположение блока питания, а также предлагает 4 слота для установки дополнительных карт расширений, обеспечивая гибкость в настройке системы. Для сохранения ваших данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и два для формата 3.5 дюйма, что позволяет разместить любые необходимые для работы и хранения информации жесткие диски и SSD. С весом всего 3,75 кг, корпус BLOODY легко транспортируется, что делает его отличным выбором для тех, кто любит мобильность и компактность. Эта модель корпуса идеально подходит для геймеров и энтузиастов ПК-сборки, кто ищет надежное и стильное решение для своих проектов.

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC104 черный без БП BD-CC104-BK




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270 х 330 х 325 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус BLOODY элегантно сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, идеально подходящую для сборки компактного и мощного ПК. Этот Mini-Tower корпус выполнен в классическом черном цвете, что придает ему универсальность и позволяет гармонично вписываться в любое окружение. Корпус изготовлен из высококачественной стали и оснащен стеклянной боковой панелью, которая добавляет изюминку в его внешний вид и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты вашей системы. Благодаря поддержке материнских плат форматов mini-ITX и mATX, он предоставляет достаточную гибкость для сборки системы разной сложности. Оснащенный двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, корпус BLOODY обеспечивает эффективное охлаждение компонентов, поддерживая стабильный температурный режим даже при интенсивных нагрузках. Максимальная высота процессорного кулера, которую можно установить, составляет 155 мм, что дает возможность выбрать подходящие решения для охлаждения вашего процессора. Максимальная длина видеокарты, которая может быть установлена в корпус - 320 мм, что позволяет использовать современные мощные видеокарты для игр или работы с графикой. Корпус имеет верхнее расположение блока питания, а также предлагает 4 слота для установки дополнительных карт расширений, обеспечивая гибкость в настройке системы. Для сохранения ваших данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и два для формата 3.5 дюйма, что позволяет разместить любые необходимые для работы и хранения информации жесткие диски и SSD. С весом всего 3,75 кг, корпус BLOODY легко транспортируется, что делает его отличным выбором для тех, кто любит мобильность и компактность. Эта модель корпуса идеально подходит для геймеров и энтузиастов ПК-сборки, кто ищет надежное и стильное решение для своих проектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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