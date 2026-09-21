Top.Mail.Ru
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 1
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 2
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 3
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 4
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 5
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 6
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 7
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 8
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 9
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 10
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 11
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 12
Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 1
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 2
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 3
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 4
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 5
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 6
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 7
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 8
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 9
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 10
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 11
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 12
  • Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714829
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 х 486 х 400 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х45х27
Вес, кг.
7.06

Описание товара Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST)

Корпус AZZA FOREST форм-фактора Mid-Tower собран из стали, пластика и закаленного стекла. Фронтальная панель представлена металлической сеткой. Боковые панели крепятся на винты сзади. Внутри можно расположить материнскую плату форм-фактора Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 320 мм и блок питания типа ATX. Кабели внутри прокладываются вдоль стенок, чтобы внутри был порядок. О чистоте внутри корпуса AZZA FOREST призван позаботиться пылевой фильтр.

Отзывы о товаре Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 х 486 х 400 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AZZA FOREST форм-фактора Mid-Tower собран из стали, пластика и закаленного стекла. Фронтальная панель представлена металлической сеткой. Боковые панели крепятся на винты сзади. Внутри можно расположить материнскую плату форм-фактора Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 320 мм и блок питания типа ATX. Кабели внутри прокладываются вдоль стенок, чтобы внутри был порядок. О чистоте внутри корпуса AZZA FOREST призван позаботиться пылевой фильтр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...