Корпус Azza Cove черный без БП (CSAZ-570B COVE)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714827
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х30
Вес, кг.
9.9
Описание товара Корпус Azza Cove черный без БП (CSAZ-570B COVE)
Корпус Azza Cove черный без БП (CSAZ-570B COVE)
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Корпус Azza Cove черный без БП (CSAZ-570B COVE)
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