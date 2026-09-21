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Корпус Accord ACC-H1851 черный без БП купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord ACC-H1851 черный без БП

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714818
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Характеристики

Бренд
Accord
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х23
Вес, кг.
2.6

Описание товара Корпус Accord ACC-H1851 черный без БП

Корпус Accord ACC-H1851 черный без БП

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-H1851 черный без БП




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Характеристики
Бренд
Accord
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord ACC-H1851 черный без БП
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Accord ACC-H1851 черный без БП - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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