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Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП

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Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 1
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 2
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 3
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 4
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 5
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 6
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 7
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 8
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 9
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 10
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 11
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 12
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 13
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 14
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 15
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 16
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 17
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 18
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 19
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 20
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 21
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 22
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 23
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 24
Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 1
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 2
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 3
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 4
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 5
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 6
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 7
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 8
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 9
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 10
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 11
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 12
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 13
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 14
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 15
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 16
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 17
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 18
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 19
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 20
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 21
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 22
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 23
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 24
  • Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714817
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Характеристики

Бренд
Accord
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
160x280x348 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х23
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Корпус Accord ACC-GCUB4 — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. С его современным дизайном и прозрачным окном из закаленного стекла, вы сможете продемонстрировать все внутренние компоненты вашего ПК. ? Этот корпус поддерживает установку до 6 вентиляторов, что обеспечивает отличное охлаждение для ваших комплектующих. В комплекте уже имеется один вентилятор, а также предусмотрены места для дополнительных, что позволяет настроить систему охлаждения под ваши нужды. ? Удобное расположение блока питания сверху и наличие ручки для переноски делают этот корпус практичным выбором для тех, кто часто перемещает свой компьютер. Пылевые фильтры, расположенные сверху, спереди и снизу, помогут поддерживать чистоту внутри корпуса. ?? Обратите внимание на поддержку жидкостного охлаждения, что делает этот корпус отличным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной производительности. ? С интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-C и Type-A, вы сможете легко подключать современные устройства и наслаждаться высокой скоростью передачи данных. Корпус также поддерживает материнские платы формата micro-ATX и mini-ITX, что делает его универсальным решением для различных сборок.

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП




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Характеристики
Бренд
Accord
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
160x280x348 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Корпус Accord ACC-GCUB4 — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. С его современным дизайном и прозрачным окном из закаленного стекла, вы сможете продемонстрировать все внутренние компоненты вашего ПК. ? Этот корпус поддерживает установку до 6 вентиляторов, что обеспечивает отличное охлаждение для ваших комплектующих. В комплекте уже имеется один вентилятор, а также предусмотрены места для дополнительных, что позволяет настроить систему охлаждения под ваши нужды. ? Удобное расположение блока питания сверху и наличие ручки для переноски делают этот корпус практичным выбором для тех, кто часто перемещает свой компьютер. Пылевые фильтры, расположенные сверху, спереди и снизу, помогут поддерживать чистоту внутри корпуса. ?? Обратите внимание на поддержку жидкостного охлаждения, что делает этот корпус отличным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной производительности. ? С интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-C и Type-A, вы сможете легко подключать современные устройства и наслаждаться высокой скоростью передачи данных. Корпус также поддерживает материнские платы формата micro-ATX и mini-ITX, что делает его универсальным решением для различных сборок.
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Отзывы


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