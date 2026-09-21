Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro
**Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP 24 ТБ** — надёжное решение для систем видеонаблюдения и сетевых хранилищ. **Основные характеристики:** * ёмкость: 24 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * скорость вращения: 7200 RPM; * кэш-память: 287 MB; * интерфейс: SATA III. **Почему стоит выбрать Western Digital Purple Pro WD240PURP?** * **большая ёмкость:** позволяет хранить огромное количество данных, что особенно важно для систем видеонаблюдения, где требуется длительное хранение записей; * **высокая скорость работы:** благодаря скорости вращения 7200 RPM диск обеспечивает быструю запись и чтение данных; * **надёжность:** Western Digital — известный производитель, который зарекомендовал себя высоким качеством продукции; * **совместимость:** интерфейс SATA III обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP — это надёжное и производительное решение для тех, кто ищет вместительный и быстрый диск для системы видеонаблюдения или сетевого хранилища.
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