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Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar

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Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714799
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
710

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar

Жесткий диск Western Digital емкостью 16 Тб предназначен для использования в серверных системах. Диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Western Digital емкостью 16 Тб предназначен для использования в серверных системах. Диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD SATA-III 16TB 0F38466 WUH721816ALE6L4 Server Ultrastar - данный товар вы можете купить по цене 48640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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