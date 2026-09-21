Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5" 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal

Ноутбук Lenovo – это современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль в одном устройстве. Этот ноутбук произведен в Китае и оснащен новейшими технологиями для вашего удобства и производительности. **Конструкция и дизайн** Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминия, что обеспечивает ему не только эстетическую привлекательность, но и высокую надежность. Благодаря легкому весу всего 1,54 кг, его удобно носить с собой, куда бы вы ни отправились. **Производительность** Под капотом Lenovo скрывается мощный процессор AMD серии Ryzen AI 9, который обеспечивает высокую скорость работы и отличную многозадачность. Поддерживает его оперативная память объемом 32 Гб, что позволит вам справляться с самыми ресурсоемкими задачами. Графический контроллер AMD Radeon 880M обеспечивает отличную графику, что делает ноутбук идеальным для работы с графикой и мультимедийными приложениями. **Хранение данных** Ноутбук оснащен SSD накопителем объемом 1024 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. **Экран** Диагональ экрана составляет 14,5 дюймов, что является идеальным размером для комфортной работы и просмотра мультимедиа. Отсутствие сенсорной панели делает его более традиционным выбором для пользователей, которым важен точный контроль за своими действиями. **Дополнительные характеристики** Ноутбук оснащен новейшей версией Bluetooth 5.4 для быстрого и стабильного подключения к различным устройствам и аксессуарам. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу в условиях недостаточной освещенности. **Завершение** Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, это предоставляет вам свободу выбора и возможность установить ту ОС, которая соответствует вашим потребностям. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником как в повседневной работе, так и в развлечениях, предлагая отличные характеристики в элегантном и прочном корпусе.