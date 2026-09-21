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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16&quot; WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714779
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х1
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb 512Gb UMA DOS Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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