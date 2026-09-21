Жесткий диск Seagate SATA-III 18TB ST18000NM003D 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 18TB ST18000NM003D 3.5"
**Seagate Exos X20** — это жёсткий диск серверного класса с форм-фактором 3,5 дюйма и объёмом 18 ТБ. Он оснащён интерфейсом SATA 6 Гбит/с, который обеспечивает быструю передачу данных. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту, что также способствует высокой производительности. Жёсткий диск имеет буферную память объёмом 256 МБ, которая позволяет ускорить доступ к данным и улучшить общую производительность системы. Это особенно полезно при работе с большими объёмами информации. Seagate Exos X20 предназначен для использования в серверах и других системах хранения данных, где требуется высокая надёжность и производительность. Благодаря своим характеристикам, этот жёсткий диск может эффективно обрабатывать большие объёмы данных и обеспечивать быстрый доступ к ним.
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