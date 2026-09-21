Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Biostar PCI-E 4.0 RTX3060Ti-LHRi 8Gb
Видеокарта biostar с мощным графическим процессором GeForce RTX 3060 Ti от NVIDIA создана для тех, кто не готов к компромиссам в производительности. 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с впечатляющей частотой 14000 МГц гарантируют быструю обработку графики и плавный игровой процесс даже в самых насыщенных визуальных сценах. Благодаря поддержке до 4-х мониторов и максимальному разрешению 7680x4320 вы сможете погрузиться в невероятно детализированное изображение и работать с большими визуальными проектами. Современный интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными, а 8-нм техпроцесс и активное охлаждение поддерживают стабильную работу даже под нагрузкой. Компактный вес в 0,8 кг делает установку легкой и удобной для любых конфигураций. 256-битная шина памяти добавляет скорости в тяжелых задачах, чтобы вы всегда были на шаг впереди.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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