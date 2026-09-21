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Видеокарта Afox PCI-E 4.0 AF3050-6GD6H5 6Gb купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox PCI-E 4.0 AF3050-6GD6H5 6Gb

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714743
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х9
Вес, г.
970

Описание товара Видеокарта Afox PCI-E 4.0 AF3050-6GD6H5 6Gb

AFOX GeForce RTX 3050 6GB (AF3050-6GD6H5) - видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для доступных игровых сборок и домашних ПК, где важны современный функционал и умеренное энергопотребление. Модель использует 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и двухвентиляторный ATX-форм-фактор, совместимый с большинством стандартных корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 6GB хорошо подходит геймерам, которые играют в популярные онлайн-игры и современные проекты в Full HD, нацеливаясь на средне-высокие настройки и поддержку DLSS. Карта также уместна в универсальном домашнем ПК, где видеоускоритель отвечает за стриминг, кодирование видео и ускорение некоторых задач в графических редакторах.

Архитектура и производительность

По спецификациям AFOX у RTX 3050 2304 CUDA-ядра, базовая частота около 1042 МГц с бустом до 1470 МГц, 6 ГБ GDDR6 работают на 14 Гбит/с через 96-битную шину. Такой набор обеспечивает уверенный уровень в 1080p, но при активации трассировки лучей и высоких пресетов в тяжёлых играх придётся опираться на DLSS и аккуратно настраивать качество.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 4.0 и комплектуется HDMI, DisplayPort и DVI, что удобно при переходе со старого монитора на новый без замены видеокарты. Два вентилятора и радиатор, рассчитанный на теплопакет около 70-90 Вт, позволяют обойтись без дополнительных требований к блоку питания, если в корпусе есть базовый приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на наличие RT- и Tensor-ядер, RTX 3050 6GB остаётся младшей картой линейки: при ориентации на тяжёлые ААА-новинки с трассировкой и максимумом графики её возможностей будет не хватать, даже с DLSS. Объём 6 ГБ и 96-битная шина накладывают ограничения по запасу на будущее, поэтому для систем "с прицелом на несколько лет" в активном гейминге стоит рассмотреть более старшие RTX-модели.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox PCI-E 4.0 AF3050-6GD6H5 6Gb




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce RTX 3050 6GB (AF3050-6GD6H5) - видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для доступных игровых сборок и домашних ПК, где важны современный функционал и умеренное энергопотребление. Модель использует 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и двухвентиляторный ATX-форм-фактор, совместимый с большинством стандартных корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 6GB хорошо подходит геймерам, которые играют в популярные онлайн-игры и современные проекты в Full HD, нацеливаясь на средне-высокие настройки и поддержку DLSS. Карта также уместна в универсальном домашнем ПК, где видеоускоритель отвечает за стриминг, кодирование видео и ускорение некоторых задач в графических редакторах.

Архитектура и производительность

По спецификациям AFOX у RTX 3050 2304 CUDA-ядра, базовая частота около 1042 МГц с бустом до 1470 МГц, 6 ГБ GDDR6 работают на 14 Гбит/с через 96-битную шину. Такой набор обеспечивает уверенный уровень в 1080p, но при активации трассировки лучей и высоких пресетов в тяжёлых играх придётся опираться на DLSS и аккуратно настраивать качество.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 4.0 и комплектуется HDMI, DisplayPort и DVI, что удобно при переходе со старого монитора на новый без замены видеокарты. Два вентилятора и радиатор, рассчитанный на теплопакет около 70-90 Вт, позволяют обойтись без дополнительных требований к блоку питания, если в корпусе есть базовый приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на наличие RT- и Tensor-ядер, RTX 3050 6GB остаётся младшей картой линейки: при ориентации на тяжёлые ААА-новинки с трассировкой и максимумом графики её возможностей будет не хватать, даже с DLSS. Объём 6 ГБ и 96-битная шина накладывают ограничения по запасу на будущее, поэтому для систем "с прицелом на несколько лет" в активном гейминге стоит рассмотреть более старшие RTX-модели.

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Видеокарта Afox PCI-E 4.0 AF3050-6GD6H5 6Gb - по цене 16760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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