Видеокарта Afox PCI-E 4.0 AF3050-6GD6H5 6Gb
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox PCI-E 4.0 AF3050-6GD6H5 6Gb
AFOX GeForce RTX 3050 6GB (AF3050-6GD6H5) - видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для доступных игровых сборок и домашних ПК, где важны современный функционал и умеренное энергопотребление. Модель использует 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и двухвентиляторный ATX-форм-фактор, совместимый с большинством стандартных корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 6GB хорошо подходит геймерам, которые играют в популярные онлайн-игры и современные проекты в Full HD, нацеливаясь на средне-высокие настройки и поддержку DLSS. Карта также уместна в универсальном домашнем ПК, где видеоускоритель отвечает за стриминг, кодирование видео и ускорение некоторых задач в графических редакторах.
Архитектура и производительность
По спецификациям AFOX у RTX 3050 2304 CUDA-ядра, базовая частота около 1042 МГц с бустом до 1470 МГц, 6 ГБ GDDR6 работают на 14 Гбит/с через 96-битную шину. Такой набор обеспечивает уверенный уровень в 1080p, но при активации трассировки лучей и высоких пресетов в тяжёлых играх придётся опираться на DLSS и аккуратно настраивать качество.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 4.0 и комплектуется HDMI, DisplayPort и DVI, что удобно при переходе со старого монитора на новый без замены видеокарты. Два вентилятора и радиатор, рассчитанный на теплопакет около 70-90 Вт, позволяют обойтись без дополнительных требований к блоку питания, если в корпусе есть базовый приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на наличие RT- и Tensor-ядер, RTX 3050 6GB остаётся младшей картой линейки: при ориентации на тяжёлые ААА-новинки с трассировкой и максимумом графики её возможностей будет не хватать, даже с DLSS. Объём 6 ГБ и 96-битная шина накладывают ограничения по запасу на будущее, поэтому для систем "с прицелом на несколько лет" в активном гейминге стоит рассмотреть более старшие RTX-модели.
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AFOX GeForce RTX 3050 6GB (AF3050-6GD6H5) - видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для доступных игровых сборок и домашних ПК, где важны современный функционал и умеренное энергопотребление. Модель использует 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и двухвентиляторный ATX-форм-фактор, совместимый с большинством стандартных корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 6GB хорошо подходит геймерам, которые играют в популярные онлайн-игры и современные проекты в Full HD, нацеливаясь на средне-высокие настройки и поддержку DLSS. Карта также уместна в универсальном домашнем ПК, где видеоускоритель отвечает за стриминг, кодирование видео и ускорение некоторых задач в графических редакторах.
Архитектура и производительность
По спецификациям AFOX у RTX 3050 2304 CUDA-ядра, базовая частота около 1042 МГц с бустом до 1470 МГц, 6 ГБ GDDR6 работают на 14 Гбит/с через 96-битную шину. Такой набор обеспечивает уверенный уровень в 1080p, но при активации трассировки лучей и высоких пресетов в тяжёлых играх придётся опираться на DLSS и аккуратно настраивать качество.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 4.0 и комплектуется HDMI, DisplayPort и DVI, что удобно при переходе со старого монитора на новый без замены видеокарты. Два вентилятора и радиатор, рассчитанный на теплопакет около 70-90 Вт, позволяют обойтись без дополнительных требований к блоку питания, если в корпусе есть базовый приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на наличие RT- и Tensor-ядер, RTX 3050 6GB остаётся младшей картой линейки: при ориентации на тяжёлые ААА-новинки с трассировкой и максимумом графики её возможностей будет не хватать, даже с DLSS. Объём 6 ГБ и 96-битная шина накладывают ограничения по запасу на будущее, поэтому для систем "с прицелом на несколько лет" в активном гейминге стоит рассмотреть более старшие RTX-модели.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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