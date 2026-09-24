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Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz Touch Pencil AMD 395 AI MAX+ 32Gb 1Tb UMA W11 Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz Touch Pencil AMD 395 AI MAX+ 32Gb 1Tb UMA W11 Black

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Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4&quot; 2.5K 500N 180Hz Touch Pencil AMD 395 AI MAX+ 32Gb 1Tb UMA W11 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
233 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714735
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х7
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz Touch Pencil AMD 395 AI MAX+ 32Gb 1Tb UMA W11 Black

Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz Touch Pencil AMD 395 AI MAX+ 32Gb 1Tb UMA W11 Black

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz Touch Pencil AMD 395 AI MAX+ 32Gb 1Tb UMA W11 Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz Touch Pencil AMD 395 AI MAX+ 32Gb 1Tb UMA W11 Black
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz Touch Pencil AMD 395 AI MAX+ 32Gb 1Tb UMA W11 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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