Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JP-RV015 16" FHD+ 300N 165Hz i5-13450HX 16GB 1TB RTX 5070 8GB DOS Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714732
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JP-RV015 16" FHD+ 300N 165Hz i5-13450HX 16GB 1TB RTX 5070 8GB DOS Gray
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JP-RV015 16" FHD+ 300N 165Hz i5-13450HX 16GB 1TB RTX 5070 8GB DOS Gray
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JP-RV015 16" FHD+ 300N 165Hz i5-13450HX 16GB 1TB RTX 5070 8GB DOS Gray
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JP-RV015 16" FHD+ 300N 165Hz i5-13450HX 16GB 1TB RTX 5070 8GB DOS Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JP-RV015 16" FHD+ 300N 165Hz i5-13450HX 16GB 1TB RTX 5070 8GB DOS Gray