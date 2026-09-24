Top.Mail.Ru
Уцененный товар Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 714728
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние, 714728

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 1
  • Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 2
  • Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 3
  • Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 4
  • Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 5
  • Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
320 руб.  925 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние
320 руб. -65%
925 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Clementoni
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Материал
картон
Тематика
мультфильмы и сказки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х3
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пазл

Отзывы о товаре Уцененный товар Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Clementoni
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Материал
картон
Тематика
мультфильмы и сказки
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пазл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Пазл Clementoni 24 MAXI арт.20260 Disney. Холодное сердце 2 хорошее состояние - по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...