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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Уровень шума
34.1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714718
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
магнитное крепление, сменные крыльчатки
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Уровень шума
34.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х9
Вес, кг.
1.55

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret

Серия корпусных вентиляторов TOUGHFAN EX Pro объединяет исключительные возможности охлаждения TOUGHFAN Pro с быстрым магнитным креплением и сменными лопастями вентилятора. Система охлаждения отличается высокой производительностью, эстетической привлекательностью и удобством монтажа. Комплект TOUGHFAN EX12/14 Pro оснащён конструкцией быстрого подключения MagForce 2.0, в которой контактные площадки pogo pin улучшены и имеют площадь в два раза больше, чтобы минимизировать возможное смещение. Для оптимально эффективного охлаждения TOUGHFAN EX Pro оснащён девятью лопастями вентилятора, для увеличения воздушного потока и более значительного статического давления. Вентиляторы TOUGHFAN EX Pro оснащены дополнительными сменными лопастями (в комплекте) с реверсивным направлением воздушного потока и доступны в двух размерах - 120 мм и 140 мм.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
магнитное крепление, сменные крыльчатки
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Уровень шума
34.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусных вентиляторов TOUGHFAN EX Pro объединяет исключительные возможности охлаждения TOUGHFAN Pro с быстрым магнитным креплением и сменными лопастями вентилятора. Система охлаждения отличается высокой производительностью, эстетической привлекательностью и удобством монтажа. Комплект TOUGHFAN EX12/14 Pro оснащён конструкцией быстрого подключения MagForce 2.0, в которой контактные площадки pogo pin улучшены и имеют площадь в два раза больше, чтобы минимизировать возможное смещение. Для оптимально эффективного охлаждения TOUGHFAN EX Pro оснащён девятью лопастями вентилятора, для увеличения воздушного потока и более значительного статического давления. Вентиляторы TOUGHFAN EX Pro оснащены дополнительными сменными лопастями (в комплекте) с реверсивным направлением воздушного потока и доступны в двух размерах - 120 мм и 140 мм.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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