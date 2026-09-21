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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
24.5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714716
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
крепление в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
24.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х9
Вес, г.
410

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret

140-миллиметровый вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 14 Pro [CL-F140-PL14BL-A] предназначен для отвода тепла из внутреннего пространства корпуса стационарного компьютера. Модель базируется на малошумном гидродинамическом подшипнике с увеличенным сроком службы. Толщина вентилятора составляет 25 мм. Показатель гарантирует устройству совместимость почти с любыми корпусами. Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 14 Pro [CL-F140-PL14BL-A] вращается с частотой от 500 до 2000 об/мин. Регулировка скорости вращения производится в автоматическом режиме. Максимальный воздушный поток устройства равен 119.6 CFM. Предельный уровень шума вентилятора составляет 31.6 дБ. Номинальное напряжение питания модели – 12 В. Устройство подключается к материнской плате с помощью разъема 4-pin.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 14 Pro черный (CL-F140-PL14BL-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
крепление в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
24.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
140-миллиметровый вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 14 Pro [CL-F140-PL14BL-A] предназначен для отвода тепла из внутреннего пространства корпуса стационарного компьютера. Модель базируется на малошумном гидродинамическом подшипнике с увеличенным сроком службы. Толщина вентилятора составляет 25 мм. Показатель гарантирует устройству совместимость почти с любыми корпусами. Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 14 Pro [CL-F140-PL14BL-A] вращается с частотой от 500 до 2000 об/мин. Регулировка скорости вращения производится в автоматическом режиме. Максимальный воздушный поток устройства равен 119.6 CFM. Предельный уровень шума вентилятора составляет 31.6 дБ. Номинальное напряжение питания модели – 12 В. Устройство подключается к материнской плате с помощью разъема 4-pin.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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