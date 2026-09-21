Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret
Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro с размерами 120x120 см подходит для установки в стандартный или увеличенный по форм-фактору корпус ПК. Устройство автоматически подстраивает скорость в пределах 500-2000 об/мин для своевременного охлаждения компонентов компьютера. Благодаря антивибрационной прокладке уровень шума вентилятора не превышает сравнимые с тихим шепотом 22.6 дБ. Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro выполнен в черном корпусе без подсветки и прочих декоративных элементов. В комплекте есть удлинительный кабель для подключения к разъему 4 pin. Вентилятор с тихим и устойчивым к износу гидродинамическим подшипником скольжения выдерживает 40000 часов постоянной работы.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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