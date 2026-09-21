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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
22.6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714713
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
крепление в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
22.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х6
Вес, г.
365

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret

Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro с размерами 120x120 см подходит для установки в стандартный или увеличенный по форм-фактору корпус ПК. Устройство автоматически подстраивает скорость в пределах 500-2000 об/мин для своевременного охлаждения компонентов компьютера. Благодаря антивибрационной прокладке уровень шума вентилятора не превышает сравнимые с тихим шепотом 22.6 дБ. Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro выполнен в черном корпусе без подсветки и прочих декоративных элементов. В комплекте есть удлинительный кабель для подключения к разъему 4 pin. Вентилятор с тихим и устойчивым к износу гидродинамическим подшипником скольжения выдерживает 40000 часов постоянной работы.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan 12 Pro черный (CL-F139-PL12BL-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
крепление в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
22.6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro с размерами 120x120 см подходит для установки в стандартный или увеличенный по форм-фактору корпус ПК. Устройство автоматически подстраивает скорость в пределах 500-2000 об/мин для своевременного охлаждения компонентов компьютера. Благодаря антивибрационной прокладке уровень шума вентилятора не превышает сравнимые с тихим шепотом 22.6 дБ. Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro выполнен в черном корпусе без подсветки и прочих декоративных элементов. В комплекте есть удлинительный кабель для подключения к разъему 4 pin. Вентилятор с тихим и устойчивым к износу гидродинамическим подшипником скольжения выдерживает 40000 часов постоянной работы.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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