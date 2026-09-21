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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 9
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 10
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714706
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
9 светодиодов подсветки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
32.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х9
Вес, г.
971

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret

Комплект реверсных вентиляторов Thermaltake CT140 EX Reverse ARGB Sync представлен 3 устройствами с черным каркасом и белой крыльчаткой. В нее установлены 9 адресных светодиодов, которые позволят создавать световые эффекты за счет поддержки 16.8 млн. цветов. Благодаря 4 круглым силиконовым накладкам с несъемной конструкцией в каждом вентиляторе обеспечиваются устойчивость и гашение вибрации при вращении лопастей. За счет цельной конструкции предотвращается утечка воздуха при установке в корпус или на радиатор СЖО. Реверсные вентиляторы Thermaltake CT140 EX Reverse ARGB Sync обладают скошенной кромкой на задней стороне, за счет которой воздушный поток увеличен до показателя 94.95 CFM. При максимальной скорости вращения 1800 об/мин уровень шума не превышает 32.8 дБ, что сравнимо с едва слышным шепотом. Благодаря магнитному подключению MagForce 2.0 вы сможете последовательно соединить вентиляторы друг с другом без необходимости использования лишних проводов.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
9 светодиодов подсветки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
32.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект реверсных вентиляторов Thermaltake CT140 EX Reverse ARGB Sync представлен 3 устройствами с черным каркасом и белой крыльчаткой. В нее установлены 9 адресных светодиодов, которые позволят создавать световые эффекты за счет поддержки 16.8 млн. цветов. Благодаря 4 круглым силиконовым накладкам с несъемной конструкцией в каждом вентиляторе обеспечиваются устойчивость и гашение вибрации при вращении лопастей. За счет цельной конструкции предотвращается утечка воздуха при установке в корпус или на радиатор СЖО. Реверсные вентиляторы Thermaltake CT140 EX Reverse ARGB Sync обладают скошенной кромкой на задней стороне, за счет которой воздушный поток увеличен до показателя 94.95 CFM. При максимальной скорости вращения 1800 об/мин уровень шума не превышает 32.8 дБ, что сравнимо с едва слышным шепотом. Благодаря магнитному подключению MagForce 2.0 вы сможете последовательно соединить вентиляторы друг с другом без необходимости использования лишних проводов.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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