Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync черный (CL-F182-PL14SW-A) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync черный (CL-F182-PL14SW-A) Ret
Комплект вентиляторов Thermaltake CT140 EX ARGB Sync [CL-F182-PL14SW-A] состоит из трех штук. Набор с дизайном в черном и белом цветах оснащен ARGB подсветкой крыльчатки. Вентиляторы с поддержкой магнитного подключения MagForce 2.0 могут соединяться «цепочкой». Устройства типоразмера 140 мм базируются на малошумных гидродинамических подшипниках скольжения с увеличенным ресурсом. Вентиляторы из комплекта Thermaltake CT140 EX ARGB Sync [CL-F182-PL14SW-A] вращаются с частотой от 500 до 1800 об/мин. На максимальной скорости каждое из устройств генерирует поток воздуха 90.3 CFM. Показатель позволяет использовать комплект в составе мощных игровых и универсальных системных блоков.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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