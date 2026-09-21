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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714702
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
628

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret

Новейшее поколение корпусных вентиляторов подходящие для любых сценариев использования в компьютере. Вентиляторы серии CT имеют скорость вращения до 1500 об/мин и оснащены лопастями усовершенствованной формой для более эффективной прокачки воздуха. Новый способ сквозного подключения кабелей упрощает монтаж и оставляет больше места в корпусе. Новая схема последовательного подключения вентиляторов сокращает требование к большому количеству 4-контактных портов на материнской плате. Кроме того, это позволяет уменьшить общее число проводов в корпусе, что положительно сказывается на качестве продуваемости и упрощает монтаж. Мастерство расширяет границы После многочисленных исследований, испытаний и модификаций нам наконец удалось настроить лопасти вентиляторов серии CT так, чтобы они отвечали нашим ожиданиям и превосходили их. Вентиляторы имеют семь лопастей и способны обеспечить давление воздуха 2,3 мм-H2O и воздушный поток 77,37 CFM, сохраняя при этом уровень шума 30,5 дБ-А. Наслаждайтесь этими хорошо сбалансированными производительными вентиляторами в рамках приемлемого бюджета. Меньше кабелей, больше удобства Новая схема последовательного подключения вентиляторов сокращает требование к большому количеству 4-контактных портов на материнской плате. Кроме того, это позволяет уменьшить общее число проводов в корпусе, что положительно сказывается на качестве продуваемости и упрощает монтаж.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Новейшее поколение корпусных вентиляторов подходящие для любых сценариев использования в компьютере. Вентиляторы серии CT имеют скорость вращения до 1500 об/мин и оснащены лопастями усовершенствованной формой для более эффективной прокачки воздуха. Новый способ сквозного подключения кабелей упрощает монтаж и оставляет больше места в корпусе. Новая схема последовательного подключения вентиляторов сокращает требование к большому количеству 4-контактных портов на материнской плате. Кроме того, это позволяет уменьшить общее число проводов в корпусе, что положительно сказывается на качестве продуваемости и упрощает монтаж. Мастерство расширяет границы После многочисленных исследований, испытаний и модификаций нам наконец удалось настроить лопасти вентиляторов серии CT так, чтобы они отвечали нашим ожиданиям и превосходили их. Вентиляторы имеют семь лопастей и способны обеспечить давление воздуха 2,3 мм-H2O и воздушный поток 77,37 CFM, сохраняя при этом уровень шума 30,5 дБ-А. Наслаждайтесь этими хорошо сбалансированными производительными вентиляторами в рамках приемлемого бюджета. Меньше кабелей, больше удобства Новая схема последовательного подключения вентиляторов сокращает требование к большому количеству 4-контактных портов на материнской плате. Кроме того, это позволяет уменьшить общее число проводов в корпусе, что положительно сказывается на качестве продуваемости и упрощает монтаж.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
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Отзывы


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