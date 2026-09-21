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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
25.8
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714695
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
590

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret

Комплект вентиляторов Thermaltake CT120 ARGB Black состоит из двух ШИМ-вентиляторов размерами 120x120 мм. Они содержат 7 лопастей, настроенных на максимальное нагнетание воздуха. Вентиляторы вращаются со скоростью 500-2000 об/мин, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Регулировка оборотов происходит автоматически в зависимости от степени нагрева видеокарты и процессора. Для подключения вентиляторов Thermaltake CT120 ARGB Black к материнской плате используется интегрированный кабель с разъемами 4 pin Male / 4 pin Female. На крыльчатке каждого вентилятора установлены по 9 адресуемых светодиодов с поддержкой световых эффектов. Управление ARGB-подсветкой происходит с помощью ПО при синхронизации с платой. Кулеры оснащены гидродинамическим подшипником, уменьшающим шум лопастей до уровня 25.8 дБ. Антивибрационная прокладка поглощает вибрации, чтобы не создавать дискомфорта во время работы вентиляторов.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект вентиляторов Thermaltake CT120 ARGB Black состоит из двух ШИМ-вентиляторов размерами 120x120 мм. Они содержат 7 лопастей, настроенных на максимальное нагнетание воздуха. Вентиляторы вращаются со скоростью 500-2000 об/мин, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Регулировка оборотов происходит автоматически в зависимости от степени нагрева видеокарты и процессора. Для подключения вентиляторов Thermaltake CT120 ARGB Black к материнской плате используется интегрированный кабель с разъемами 4 pin Male / 4 pin Female. На крыльчатке каждого вентилятора установлены по 9 адресуемых светодиодов с поддержкой световых эффектов. Управление ARGB-подсветкой происходит с помощью ПО при синхронизации с платой. Кулеры оснащены гидродинамическим подшипником, уменьшающим шум лопастей до уровня 25.8 дБ. Антивибрационная прокладка поглощает вибрации, чтобы не создавать дискомфорта во время работы вентиляторов.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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