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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret

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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 9
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 10
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714661
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Уровень шума
33
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
870

Описание товара Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret

Тройной комплект корпусных вентиляторов Lian-Li на 120 мм подарит вашей системе мощный поток свежего воздуха. Актуальное воздушное охлаждение надежно справляется с поддержанием оптимальной температуры даже в условиях высокой нагрузки. Гидродинамический подшипник обеспечивает не только тихую, но и долговечную работу — стабильность и спокойствие вашего ПК на долгие годы. Яркая подсветка добавит эффектности и подчеркнет стиль вашей сборки, а благодаря наличию PWM вы сами контролируете скорость работы вентиляторов и уровень шума. Идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между производительностью и эстетикой.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Уровень шума
33
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тройной комплект корпусных вентиляторов Lian-Li на 120 мм подарит вашей системе мощный поток свежего воздуха. Актуальное воздушное охлаждение надежно справляется с поддержанием оптимальной температуры даже в условиях высокой нагрузки. Гидродинамический подшипник обеспечивает не только тихую, но и долговечную работу — стабильность и спокойствие вашего ПК на долгие годы. Яркая подсветка добавит эффектности и подчеркнет стиль вашей сборки, а благодаря наличию PWM вы сами контролируете скорость работы вентиляторов и уровень шума. Идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между производительностью и эстетикой.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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