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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714649
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
205

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret

120-миллиметровый вентилятор ID-COOLING TF Series [TF-12025-PRO-BLACK] предназначен для отвода тепла из внутреннего пространства стационарного компьютера. Толщина модели составляет 25 мм. Показатель гарантирует вентилятору широкую совместимость с корпусами разных форм-факторов. Устройство базируется на гидродинамическом подшипнике скольжения с увеличенным ресурсом и сниженным уровнем шума. Вентилятор ID-COOLING TF Series [TF-12025-PRO-BLACK] вращается с частотой от 500 до 1800 об/мин. Модель поддерживает автоматическую регулировку скорости вращения. Вентилятор создает поток воздуха до 82.5 CFM и подходит для оснащения мощных игровых и универсальных ПК. В комплектацию устройства входит набор крепежа.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
120-миллиметровый вентилятор ID-COOLING TF Series [TF-12025-PRO-BLACK] предназначен для отвода тепла из внутреннего пространства стационарного компьютера. Толщина модели составляет 25 мм. Показатель гарантирует вентилятору широкую совместимость с корпусами разных форм-факторов. Устройство базируется на гидродинамическом подшипнике скольжения с увеличенным ресурсом и сниженным уровнем шума. Вентилятор ID-COOLING TF Series [TF-12025-PRO-BLACK] вращается с частотой от 500 до 1800 об/мин. Модель поддерживает автоматическую регулировку скорости вращения. Вентилятор создает поток воздуха до 82.5 CFM и подходит для оснащения мощных игровых и универсальных ПК. В комплектацию устройства входит набор крепежа.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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