Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO BLACK) Ret
120-миллиметровый вентилятор ID-COOLING TF Series [TF-12025-PRO-BLACK] предназначен для отвода тепла из внутреннего пространства стационарного компьютера. Толщина модели составляет 25 мм. Показатель гарантирует вентилятору широкую совместимость с корпусами разных форм-факторов. Устройство базируется на гидродинамическом подшипнике скольжения с увеличенным ресурсом и сниженным уровнем шума. Вентилятор ID-COOLING TF Series [TF-12025-PRO-BLACK] вращается с частотой от 500 до 1800 об/мин. Модель поддерживает автоматическую регулировку скорости вращения. Вентилятор создает поток воздуха до 82.5 CFM и подходит для оснащения мощных игровых и универсальных ПК. В комплектацию устройства входит набор крепежа.
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