Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714647
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
195
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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