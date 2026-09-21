Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-K Trio 120х120x25 черный 4-pin 27.2дБ (упак.:3шт) Ret
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714634
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
690
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-K Trio 120х120x25 черный 4-pin 27.2дБ (упак.:3шт) Ret
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-K Trio 120х120x25 черный 4-pin 27.2дБ (упак.:3шт) Ret
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-K Trio 120х120x25 черный 4-pin 27.2дБ (упак.:3шт) Ret
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-K Trio 120х120x25 черный 4-pin 27.2дБ (упак.:3шт) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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