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Вентилятор для корпуса Bloody ARGB 120х120x25 черный 4-pin 26дБ (BD-CF120ARGB1-BK) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Bloody ARGB 120х120x25 черный 4-pin 26дБ (BD-CF120ARGB1-BK) Ret

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714604
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Характеристики

Бренд
BLOODY
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, г.
179

Описание товара Вентилятор для корпуса Bloody ARGB 120х120x25 черный 4-pin 26дБ (BD-CF120ARGB1-BK) Ret

Вентилятор для корпуса Bloody ARGB 120х120x25 черный 4-pin 26дБ (BD-CF120ARGB1-BK) Ret

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Bloody ARGB 120х120x25 черный 4-pin 26дБ (BD-CF120ARGB1-BK) Ret




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор для корпуса Bloody ARGB 120х120x25 черный 4-pin 26дБ (BD-CF120ARGB1-BK) Ret
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Bloody ARGB 120х120x25 черный 4-pin 26дБ (BD-CF120ARGB1-BK) Ret - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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