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Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-GV2SE 80+ Bronze купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-GV2SE 80+ Bronze

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Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-GV2SE 80+ Bronze
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания процессора
8+4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714600
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания процессора
8+4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х11
Вес, кг.
2.13

Описание товара Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-GV2SE 80+ Bronze

**Блок питания ПК Zalman ZM800-GV2SE 800W 80+Bronze 230V PSU (EU)** Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечит стабильное питание всех компонентов системы и поможет раскрыть их потенциал. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Номинальная мощность: 800 Вт. * Соответствие стандарту 80PLUS: Bronze. * Система охлаждения: один вентилятор диаметром 120 мм. * Тип PFC: активный. **Преимущества:** * **Высокое качество и надёжность.** Блок питания Zalman изготовлен из высококачественных компонентов и прошёл строгие испытания на соответствие стандартам Cybenetics (Silver). * **Эффективность и энергосбережение.** Благодаря активному PFC и соответствию стандарту 80PLUS Bronze, блок питания обеспечивает высокую эффективность и помогает снизить энергопотребление системы. * **Универсальность.** Блок питания имеет четыре разъёма 6 + 2pin PCI-E, что позволяет подключить различные компоненты системы, включая видеокарты. * **Стильный дизайн.** Чёрный цвет блока питания гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнёт индивидуальность вашей системы. Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность. Он станет надёжной основой для вашей компьютерной системы и поможет ей работать на полную мощность.



Теги товара: Bronze

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-GV2SE 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания процессора
8+4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания ПК Zalman ZM800-GV2SE 800W 80+Bronze 230V PSU (EU)** Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечит стабильное питание всех компонентов системы и поможет раскрыть их потенциал. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Номинальная мощность: 800 Вт. * Соответствие стандарту 80PLUS: Bronze. * Система охлаждения: один вентилятор диаметром 120 мм. * Тип PFC: активный. **Преимущества:** * **Высокое качество и надёжность.** Блок питания Zalman изготовлен из высококачественных компонентов и прошёл строгие испытания на соответствие стандартам Cybenetics (Silver). * **Эффективность и энергосбережение.** Благодаря активному PFC и соответствию стандарту 80PLUS Bronze, блок питания обеспечивает высокую эффективность и помогает снизить энергопотребление системы. * **Универсальность.** Блок питания имеет четыре разъёма 6 + 2pin PCI-E, что позволяет подключить различные компоненты системы, включая видеокарты. * **Стильный дизайн.** Чёрный цвет блока питания гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнёт индивидуальность вашей системы. Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность. Он станет надёжной основой для вашей компьютерной системы и поможет ей работать на полную мощность.


Теги товара: Bronze
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