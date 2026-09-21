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Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold

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Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 1
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 2
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 3
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 4
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 5
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 6
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 7
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 8
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 9
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 7
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 8
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 9
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714585
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Характеристики

Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х12
Вес, кг.
3.96

Описание товара Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold

Блок питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold - это высококачественное устройство, предназначенное для надежного и эффективного питания вашего компьютера. Этот блок питания обеспечивает стабильное и безопасное электропитание, что делает его идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и профессиональных пользователей. Характеристики блока питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold впечатляют своей мощностью и надежностью. Он имеет золотой сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold, что означает, что он обеспечивает высокий уровень эффективности и экономии энергии. Благодаря этому вы сможете сэкономить на электроэнергии и уменьшить нагрузку на ваш бюджет. Блок питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold оснащен мощным однострочным 12-вольтовым рельсом, который обеспечивает стабильное и надежное электропитание для всех компонентов вашего компьютера. Он также имеет множество различных защит, включая защиту от перегрузки, короткого замыкания, перегрева и перенапряжения, что обеспечивает безопасную работу вашего компьютера. Блок питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold имеет модульный дизайн с разъемами типа PCIe, SATA и Molex, что облегчает установку и обслуживание. Вы сможете легко подключить только те кабели, которые вам действительно нужны, что позволит сэкономить место в корпусе и улучшить воздушный поток. Этот блок питания также отличается тихой работой благодаря ультра-прочному вентилятору с подшипником на жидком масле. Он обеспечивает эффективное охлаждение и минимальный уровень шума, что идеально подходит для тех, кто ценит тишину во время работы или игры. Блок питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит вашему компьютеру стабильное и эффективное питание. Благодаря его высокой энергоэффективности, безопасным защитам и удобному модульному дизайну он станет отличным выбором для всех, кто ценит качество и надежность.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold - это высококачественное устройство, предназначенное для надежного и эффективного питания вашего компьютера. Этот блок питания обеспечивает стабильное и безопасное электропитание, что делает его идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и профессиональных пользователей. Характеристики блока питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold впечатляют своей мощностью и надежностью. Он имеет золотой сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold, что означает, что он обеспечивает высокий уровень эффективности и экономии энергии. Благодаря этому вы сможете сэкономить на электроэнергии и уменьшить нагрузку на ваш бюджет. Блок питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold оснащен мощным однострочным 12-вольтовым рельсом, который обеспечивает стабильное и надежное электропитание для всех компонентов вашего компьютера. Он также имеет множество различных защит, включая защиту от перегрузки, короткого замыкания, перегрева и перенапряжения, что обеспечивает безопасную работу вашего компьютера. Блок питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold имеет модульный дизайн с разъемами типа PCIe, SATA и Molex, что облегчает установку и обслуживание. Вы сможете легко подключить только те кабели, которые вам действительно нужны, что позволит сэкономить место в корпусе и улучшить воздушный поток. Этот блок питания также отличается тихой работой благодаря ультра-прочному вентилятору с подшипником на жидком масле. Он обеспечивает эффективное охлаждение и минимальный уровень шума, что идеально подходит для тех, кто ценит тишину во время работы или игры. Блок питания 1200W Seasonic GX-1200 VERTEX Gold - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит вашему компьютеру стабильное и эффективное питание. Благодаря его высокой энергоэффективности, безопасным защитам и удобному модульному дизайну он станет отличным выбором для всех, кто ценит качество и надежность.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
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Отзывы


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