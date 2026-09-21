Top.Mail.Ru
Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) - фото 1
Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) - фото 2
Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
  • Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) - фото 1
  • Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) - фото 2
  • Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714575
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для всей поверхности
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.)

Насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H представляют собой высококачественные аксессуары для электрических зубных щеток и ирригаторов. Они предназначены для использования с зубной щеткой CS-999-H и обеспечивают эффективное и бережное очищение всей поверхности зубов. Насадки имеют среднюю жесткость щетины, что позволяет бережно и тщательно удалять зубной налет и остатки пищи. Каждая насадка предназначена для индивидуального использования и должна быть промыта под проточной водой после каждого использования. Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца для сохранения их эффективности и гигиены. Насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H поставляются в упаковке, содержащей 2 насадки. Они имеют синий цвет и круглую форму, что делает их удобными для использования и хранения. Выбирая насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H, вы получаете качественные аксессуары для ухода за полостью рта, которые обеспечивают эффективное и безопасное очищение зубов, а также заботу о здоровье и гигиене.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для всей поверхности
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H представляют собой высококачественные аксессуары для электрических зубных щеток и ирригаторов. Они предназначены для использования с зубной щеткой CS-999-H и обеспечивают эффективное и бережное очищение всей поверхности зубов. Насадки имеют среднюю жесткость щетины, что позволяет бережно и тщательно удалять зубной налет и остатки пищи. Каждая насадка предназначена для индивидуального использования и должна быть промыта под проточной водой после каждого использования. Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца для сохранения их эффективности и гигиены. Насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H поставляются в упаковке, содержащей 2 насадки. Они имеют синий цвет и круглую форму, что делает их удобными для использования и хранения. Выбирая насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H, вы получаете качественные аксессуары для ухода за полостью рта, которые обеспечивают эффективное и безопасное очищение зубов, а также заботу о здоровье и гигиене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...