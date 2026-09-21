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Характеристики
Тип товара
Массажная подушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714559
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Описание товара Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС)
Массажная подушка CS Medica VibraPulsar CS-cr5 имеет множество вариантов использования. Ее можно применять во время поездок в автомобиле, в офисе, дома. Подушка поможет расслабиться и быстро снять напряжение, получить массу удовольствия от процедур.
Верхняя часть CS Medica VibraPulsar CS-cr5 изготовлена из ткани. Использовался проверенный материал, который хорошо переносит внешние воздействия. За счет этого исключается последующий износ в процессе эксплуатации.
Подушка подойдет для ног, спины, шеи. С ее помощью можно оказывать воздействие на различные зоны. Тип выполняемого массажа – механический. Специальные элементы воздействуют на ткани, позволяют снять напряжение и боль.
Всего предусмотрено два режима работы, можно выбрать подходящий вариант. Внутри установлены 4 подвижных элемента для выполнения массажа. Питание подушка получает от сети или прикуривателя. Производитель в комплекте предоставляет соответствующие адаптеры для подключения. При работе данная модель потребляет 28 Вт мощности.
Массажная подушка CS Medica VibraPulsar CS-cr5 имеет множество вариантов использования. Ее можно применять во время поездок в автомобиле, в офисе, дома. Подушка поможет расслабиться и быстро снять напряжение, получить массу удовольствия от процедур.
Верхняя часть CS Medica VibraPulsar CS-cr5 изготовлена из ткани. Использовался проверенный материал, который хорошо переносит внешние воздействия. За счет этого исключается последующий износ в процессе эксплуатации.
Подушка подойдет для ног, спины, шеи. С ее помощью можно оказывать воздействие на различные зоны. Тип выполняемого массажа – механический. Специальные элементы воздействуют на ткани, позволяют снять напряжение и боль.
Всего предусмотрено два режима работы, можно выбрать подходящий вариант. Внутри установлены 4 подвижных элемента для выполнения массажа. Питание подушка получает от сети или прикуривателя. Производитель в комплекте предоставляет соответствующие адаптеры для подключения. При работе данная модель потребляет 28 Вт мощности.
Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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