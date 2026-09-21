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Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) купить с доставкой в Москве
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Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС)

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Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 1
Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 2
Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 3
Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 4
Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 5
Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 6
Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажная подушка
  • Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 1
  • Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 2
  • Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 3
  • Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 4
  • Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 5
  • Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 6
  • Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714559
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Массажная подушка
Высота, см
10
Материал
металл, пластик, текстиль
Питание от сети
да
Функции и режимы
подогрев
Ширина, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС)

Массажная подушка CS Medica VibraPulsar CS-cr5 имеет множество вариантов использования. Ее можно применять во время поездок в автомобиле, в офисе, дома. Подушка поможет расслабиться и быстро снять напряжение, получить массу удовольствия от процедур. Верхняя часть CS Medica VibraPulsar CS-cr5 изготовлена из ткани. Использовался проверенный материал, который хорошо переносит внешние воздействия. За счет этого исключается последующий износ в процессе эксплуатации. Подушка подойдет для ног, спины, шеи. С ее помощью можно оказывать воздействие на различные зоны. Тип выполняемого массажа – механический. Специальные элементы воздействуют на ткани, позволяют снять напряжение и боль. Всего предусмотрено два режима работы, можно выбрать подходящий вариант. Внутри установлены 4 подвижных элемента для выполнения массажа. Питание подушка получает от сети или прикуривателя. Производитель в комплекте предоставляет соответствующие адаптеры для подключения. При работе данная модель потребляет 28 Вт мощности.

Отзывы о товаре Подушка массажная CS Medica VibraPulsar CS-cr5 (Без НДС)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Массажная подушка
Высота, см
10
Материал
металл, пластик, текстиль
Питание от сети
да
Функции и режимы
подогрев
Ширина, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Массажная подушка CS Medica VibraPulsar CS-cr5 имеет множество вариантов использования. Ее можно применять во время поездок в автомобиле, в офисе, дома. Подушка поможет расслабиться и быстро снять напряжение, получить массу удовольствия от процедур. Верхняя часть CS Medica VibraPulsar CS-cr5 изготовлена из ткани. Использовался проверенный материал, который хорошо переносит внешние воздействия. За счет этого исключается последующий износ в процессе эксплуатации. Подушка подойдет для ног, спины, шеи. С ее помощью можно оказывать воздействие на различные зоны. Тип выполняемого массажа – механический. Специальные элементы воздействуют на ткани, позволяют снять напряжение и боль. Всего предусмотрено два режима работы, можно выбрать подходящий вариант. Внутри установлены 4 подвижных элемента для выполнения массажа. Питание подушка получает от сети или прикуривателя. Производитель в комплекте предоставляет соответствующие адаптеры для подключения. При работе данная модель потребляет 28 Вт мощности.
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Отзывы


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