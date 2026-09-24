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Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar купить с доставкой в Москве
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Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar

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Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar - фото 1
Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
  • Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar - фото 1
  • Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
стандартный
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х1
Вес, г.
100

Описание товара Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar

Набор сменных насадок CS Medica AP-331 обеспечит ежедневное поддержание гигиены полости рта утром и вечером. Комплектация модели включается в себя две стандартные насадки для ирригатора. Сменные аксессуары изготовлены из безопасного пластика. Использовать набор сменных насадок CS Medica AP-331 можно с моделью ирригатора CS Medica AquaPulsar CS-3.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
стандартный
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сменных насадок CS Medica AP-331 обеспечит ежедневное поддержание гигиены полости рта утром и вечером. Комплектация модели включается в себя две стандартные насадки для ирригатора. Сменные аксессуары изготовлены из безопасного пластика. Использовать набор сменных насадок CS Medica AP-331 можно с моделью ирригатора CS Medica AquaPulsar CS-3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадки CS Medica AP-331 (стандартные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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