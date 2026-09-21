Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black
Представляем вашему вниманию новейший смартфон от компании Samsung, который объединяет в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон обладает всеми необходимыми характеристиками для современных пользователей, делая его отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей качественных мобильных развлечений. ### Основные характеристики: - **Бренд**: Samsung - **Цвет**: Черный - **Экран**: С диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, вы сможете наслаждаться ярким и плавным изображением. - **Аккумулятор**: Оснащен аккумулятором типа Li-Ion емкостью 4900 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы и быструю зарядку. - **Вес**: Легкий, всего 0,19 кг, смартфон удобно лежит в руке и не будет лишней нагрузкой в сумке или кармане. - **Память**: 256 Гб встроенной памяти обеспечат достаточно места для хранения ваших приложений, фотографий и видео. 8 Гб оперативной памяти гарантируют бесперебойную и быструю работу системы. - **Процессор**: 10-ядерный процессор обеспечивает высокую производительность и экономичное расходование заряда батареи. - **Защита**: Смартфон соответствует классу защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и погружению в воду. - **Навигация**: Поддержка систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС обеспечит точное и надежное позиционирование. - **Сканер отпечатка пальца**: Встроенный сканер отпечатка пальца для безопасности ваших данных и удобного доступа. - **SIM-карты**: Поддержка двух nano-SIM-карт позволяет использовать различные тарифы и операторы связи. Работающий на операционной системе Android, этот смартфон предлагает широкие возможности для персонализации и доступ к миллионам приложений через Google Play. С таким устройством вы всегда будете на пике технологий, независимо от того, занимаетесь ли вы бизнесом, играете или просто любите оставаться на связи с миром.
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